4 ayda 20 kilo veren oyuncu Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, zayıflığıyla mest etmeye devam ediyor.

4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, özel diyetisyenle çalıştığını ve sıkı spor yaptığını açıklamıştı. Herkesin sırrını merak ettiği oyuncu, şunları söylemişti:

"SPOR YAPIYORUM"

"Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam.

Korel, verdiği kiloların ardından sezonu da açtı. Oyuncu arkadaşıyla çıktığı tatilde, beyaz bikinisiyle poz verdi.

Fit fiziğini sergileyen Bergüzar Korel'e beğeni yağdı.