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4 kişinin dövdüğü şahıs hayatını kaybetti

Çanakkale'de bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen şahıs, yaşamını yitirdi.

DHA | 29.06.2019 - 13:37..
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkisinde 31 yaşındaki Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi.

4 kişinin dövdüğü şahıs hayatını kaybetti

DÖVENLER YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

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