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Dikkat Bebek Var dizisinin Alper'i, Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı! Kaan Girgin bakın şimdi ne yapıyor...

Dikkat Bebek Var dizisinin Alper'i, Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı! Kaan Girgin bakın şimdi ne yapıyor... Ceyda Düvenci ile birlikte rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Kaan Girgin, son hali ile dikkatleri çekti.