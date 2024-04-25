Dikkat Bebek Var dizisinin Alper'i, Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı! Kaan Girgin bakın şimdi ne yapıyor...

Ülkemizdeki dizi sektörüne farklı bir soluk getiren "Dikkat Bebek Var" dizisi, Barış adlı bebeğin ağzından anlatıldı.
Yönetmenliğini Haluk Bener'in yaptığı, senaryosunu ise Necmi Yapıcı ve Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı 2000 yapımı dizi, 39 bölüm sürdü.
Başrollerinde Ceyda Düvenci ve Kaan Girgin'in rol aldığı dizi, Yasemin ve Alper çiftinin bebekleri Barış ile maceralarını ekrana taşıdı.
Dizi setinde tanışıp arkadaşlıklarını ilerleten Düvenci ve Girgin, evlilik süreci de yaşadı.
Akabinde İyi Saatte Olsunlar Lale Devri, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol alan Kaan Girgin, şimdilerde ekrandan uzak bir hayat yaşıyor.
Girgin'in sevenleri ise son halini merak ediyor.
Kaan Girgin ne yapıyor
56 yaşındaki Kaan Girgin'in sosyal medya paylaşımları şimdiki halini gözler önüne serdi.
İstanbul'da bir restoran sahibi olan ve siyasetle ilgilenen Girgin, setlere dönmeyi planlamıyor.
Beyazlayan saçları ve yıllara meydan okuyan tarzı ise takipçilerinden beğeni topluyor.
İşte son hali...