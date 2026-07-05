40 yaşındaki Vozinha dünyanın en popüler kalecisi oldu

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Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'nu 2. bitirerek adını son 32'ye yazdırmıştı.

Afrika temsilcisi, son 32'de 2022'nin Dünya Kupası Arjantin'e uzatma devresinde 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na ise Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, damga vurdu.

İSPANYA MAÇI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Turnuva öncesi 40 bin takipçisi bulunan tecrübeli eldiven, 0-0 sona eren İspanya maçında yaptığı kurtarışların ardından Instagram hesabında 10 milyon geçen takipçi kazanmıştı.

EN POPÜLER KALECİ OLDU

Arjantin maçıyla Dünya Kupası'na veda eden Yeşil Burun Adaları'nda Vozinha'nın takipçi sayısı an itibarıyla 25.3 milyona ulaştı.

Bu sayıyla Vozinha, İspanyol efsane Iker Casillas'ı geçerek Instagram'da dünyanın en popüler kalecisi oldu.