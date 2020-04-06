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42 ilde 1178 uyuşturucu zanlısı yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 7 silah ve 61 bin 990 liraya da el konuldu.

AA |
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42 ilde 1178 uyuşturucu zanlısı yakalandı

Ülke genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada 42 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1178 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BASKIN

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 210 kilogram esrar, 17 kilogram eroin, 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 14 kilogram metamfetamin, 3 kilogram bonzai ve 51 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

61 BİN 990 LİRAYA EL KONULDU

Aramalarda ele geçirilen 7 silah ve 61 bin 990 liraya da el konulduğu kaydedildi.

42 ilde 1178 uyuşturucu zanlısı yakalandı

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