Kızılcık Şerbeti Doğa bakın aslen nereliymiş! İşte Sıla Türkoğlu’nun memleketi… Son zamanların en çok konuşulan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bakın aslen nereli çıktı. Meğer güzelliğini memleketinden almış.

ensonhaber.com

Her Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Doğa, izleyicilerin en çok konuştuğu ve merak ettiği karakterlerin başında geliyor.

Bu karaktere hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ise adeta izleyicilerin gözdesi haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz aylarda estetiksiz halinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturan Sıla Türkoğlu, bakın aslen nereli çıktı.

Memleketini duyan kulaklarına inanamıyor.

Sıla Türkoğlu'nun memleketi...

25 yaşındaki Sıla Türkoğlu, İzmir’de doğdu ve aslen İzmirli. Güzel oyuncu güzelliğini memleketinden almış.

Yemin ve Emanet dizilerinde de boy gösteren Sıla Türkoğlu, şimdilerde Show TV’nin favori dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakteriyle hayranlarını büyülüyor.