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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Düzenlenen operasyon kapsamında, bin 134 parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 09.01.2020 - 14:32..
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İstanbul Şişli'de 3 farklı adresten tarihi eser topladığı yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçerek, belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait aralarında 'Meryem Ana-Çocuk İsa', Havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu’nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere toplam bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu


1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda adı açıklanmayan bir tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu


TARİHİ ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK

Operasyonda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser operasyonu


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