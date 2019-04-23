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450 kilometre yol gelip, iki köpeği ölmek üzereyken kurtardılar

Uşak’ta ölmek üzere olan iki köpek, ihbar üzerine 450 kilometre yol gelen hayvan severler tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 15:01..
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Uşak merkeze bağlı Ovademir köyü ile Banaz ilçesinde hasta olan iki köpek için vatandaşlar SOHAYKO Derneği’ni aradı. Dernek görevlileri İstanbul’dan 450 kilometre yol gelerek kötü durumdaki Alman Kurdu ile Türkiye’de az bulunan French Bulldog cinsi iki köpeği koruma altına aldı.

VATANDAŞLARIMIZ SOHAYKO'DAN YARDIM İSTEYEBİLİR

Derneğe ihbarın sosyal medyadan geldiğini ifade eden SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, “İki köpeğin de durumu ciddi. Ovademir köyünde bulunan köpeğimizin ileri derece uyuzu ve yapılan tetkiklerde kan paraziti, yoğun enfeksiyonu var. Bulldog cinsi köpeğimizin yapılan tetkiklerinde daha önce trafik kazası geçirdiği, kalçasının kırılıp kendi kendine iyileştiği, çekilen röntgenler de midesinde yabancı bir cisim olduğu, ön patileri ve kollarında çıkık ve kırık olduğu tespit edildi. Her iki köpeğin tedavisine başlandı. Vatandaşlarımız bu tip vak'alarda, bulundukları illerin sokak hayvanlarını koruma derneklerinden yardım isteyebilirler. SOHAYKO olarak bizde bu tür ihbarlara hemen müdahale ediyoruz” dedi.

İYİLEŞİNCE YUVA ARANACAK

Tedavilerin çok uzun süreceğini belirten Yılmaz, köpeklerin tamamen iyileşmesinin ardından yuva arayışlara başlayacaklarını ifade etti.

450 kilometre yol gelip, iki köpeği ölmek üzereyken kurtardılar

450 kilometre yol gelip, iki köpeği ölmek üzereyken kurtardılar

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