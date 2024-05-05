New York Times: Türkiye ticari bağları kesti, İsrail izole ediliyor Ankara ile Tel Aviv arasında durdurulan ticaret, ABD'de yankılandı. Hem İsrail üzerinde artan baskıya hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekildi.

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ensonhaber.com

Türkiye, abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ile ticari ilişkileri durdurdu.

İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat işlemlerine, tüm ürünleri kapsayacak şekilde son verildi.

Gelişmeyi okurlarına aktaran New York Times gazetesi, Gazze meselesi nedeniyle İsrail üzerindeki baskının yeni bir boyut kazandığını yazdı.

Bağlar kesildi: İzolasyon artıyor

"Türkiye ticari bağları kesti" ifadesine yer verilerek, İsrail ile ilgili izolasyonun arttığı kaydedildi.

Ankara'nın, Gazze'de "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile ticarete devam etmeyeceğini söylediği belirtilerek, bu kararın bazı ülkelerin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

İsrail'e küresel baskı

Haberde, Türkiye'nin kararına ilişkin şöyle denildi:

İsrail'e yönelik en son uluslararası ambargo ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi yönünde artan küresel baskıya dikkat çeken bir yaptırım.

Erdoğan: Bedelini ödeyecekler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarına tepki gösterdiği de hatırlatıldı.

Nisan ayında Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşen Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

İsrail, Filistinlilere yaptığı zulmün bedelini bir gün mutlaka ödeyecek.

Uluslararası ambargo

İsrail'in Gazze'deki yıkıcı askeri saldırısının uluslararası izolasyona neden olduğu, bazı ülkelerin ilişkilerin seviyesini düşürürken bazılarının da tamamen kestiği notu paylaşıldı.