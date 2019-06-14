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Cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

İHA | 14.06.2019 - 20:09..
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Dalaman’da, uzun süre aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine H.Y., isimli şahsı takibe aldı.

SENTETİK UYUŞTURUCU

Narko timler, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlıyı Dalaman’da uyuşturucu ticareti yapmak isterken suçüstü yakaladı.

Ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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