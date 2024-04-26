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İran'da araca SİHA saldırısı: 2 ölü

İran'da araca SİHA saldırısı: 2 ölü Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri tarafından bir araca SİHA ile düzenlenen saldırıda, terörist oldukları belirtilen 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.