İHA
İran medyası, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin Şuru bölgesinde bir aracın güvenlik güçleri tarafından silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile hedef alındığını duyurdu.
Saldırıda, terörist oldukları belirtilen araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Saldırıya ilişkin bilgi verilmedi
Öldürülen iki kişinin kimliğine veya hangi terör örgütüne bağlı olduklarına dair ise bilgi paylaşılmadı.
Örgüt eylemlerinde artış yaşanıyor
Sistan ve Belucistan eyaletinde son yıllarda Ceyşul Adl terör örgütünün eylemlerinde artış yaşanıyor.
Örgüt, güvenlik güçlerine ait karargahlar ve polis karakollarına yönelik silahlı ve bombalı eylemler gerçekleştiriyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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