5 bin 300 yıllık mumyadan maya çıktı: Ekşi mayalı ekmek yaptılar

Bilim dünyası, tarihin en iyi korunmuş mumyalarından biri olan Ötzi Buz Adam üzerinde yaptığı araştırmalarda gündemde.

Araştırmacılar, yaklaşık 5 bin 300 yıl önce yaşamış olan mumyanın bağırsaklarında canlılığını koruyan maya türleri tespit etti.

Mısır piramitleri henüz inşa edilmeden önce yaşadığı düşünülen Ötzi, Avusturya ile İtalya arasındaki Alpler'de sırtına isabet eden bir ok sonucu hayatını kaybetmişti.

Donmuş bedeni, 1991 yılında iki Alman dağcı tarafından tesadüfen bulunmuş ve o tarihten bu yana özel koşullarda muhafaza edilmişti.

Microbiome dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, İtalya merkezli bilim insanları Ötzi'nin bağırsaklarında hem antik hem de modern mikroorganizmaların izlerini inceledi.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise beklenmedik bir şekilde bulunan maya oldu.

Ekşi mayalı ekmek ürettiler

AFP'ye göre; Çalışmanın baş yazarı Mohamed Sarhan, mumyanın sindirim sisteminde bulunan mayaların laboratuvar ortamında yeniden çoğaltıldığını açıkladı.

Araştırmacılar daha sonra bu mayaları kullanarak ekşi mayalı ekmek üretti.

Böylece binlerce yıl önce yaşamış bir insanın bağırsaklarında bulunan mikroorganizmalar ilk kez modern gıda üretiminde kullanılmış oldu.

Araştırmacılar, donmuş mumyalarda hayatta kalabilen mikroorganizmaların gelecekte biyoteknoloji ve gıda bilimi alanlarında yeni kullanım alanları yaratabileceğini düşünüyor.