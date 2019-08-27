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5 yaşındaki çocuğu istismar eden Pakistanlı yargılanıyor

Nisan ayında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Pakistanlı ilk duruşmasına çıktı. Savcı 38 yıl hapis istedi.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 11:05..
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5 yaşındaki çocuğu istismar eden Pakistanlı yargılanıyor

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayın ilk duruşması bugün.

5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU...

İlçenin Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan günü Pakistan uyruklu 21 yaşındaki M.V 5 yaşındaki kız çocuğunu "sana para vereceğim" diye kandırarak binaların arkasına götürmüş ve burada istismar etmişti.

YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yaşanan istismar sonrası bayılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Ameliyat sonrası tedavisi 24 Nisan'a kadar yoğun bakımda sürdü.

ZANLI 25 NİSAN'DA YAKALANDI

Olay sonrası kurulan özel ekip, Pakistanlı zanlıyı 25 Nisan günü kaldığı bekar evinde yakaladı.

Mağdur çocuğun teşhis ettiği zanlı suçunu da itiraf etti.

38 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yargılanmasına bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan zanlı 10.30'da hakim karşına çıktı.

Savcı ise Pakistanlı M.V hakkında cebir yehdit veya hile kullanarak kişiyi hüviyetinden yoksun kılma ve çocuğun nitelikli istismarı suçlarından 22-38 yıl hapis talebinde bulundu.

BABA KONUŞTU: ADALET İSTİYORUM

Öte yandan mağdur kızın babası ise mahkeme öncesinde; "Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum, adalet istiyorum." açıklamasını yaptı.

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