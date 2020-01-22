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Uyuyakalan minibüs şoförü araçlara çarptı

Direksiyon başında uyuduğu öne sürülen minibüs sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı.

DHA | 22.01.2020 - 08:52..
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, seyir halinde olan bir yolcu minibüsünün sürücüsü, direksiyon başında uyuyakaldı.

Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, park halinde olan üç araca çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Görüntülerde, seyir halinde olan minibüsün park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen minibüs şoförü, araçtan iniyor. Kazanın yaşandığı sokakta bulunan apartman sakinlerinin ise duydukları sesler üzerine dışarı çıktıkları kameraya yansıyor.

Sultangazi'de uyuyakalan minibüs şoförü araçlara çarptı ViDEO

Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı -1

Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı -2

Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı -3

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