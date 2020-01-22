Uyuyakalan minibüs şoförü araçlara çarptı

Sivasspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Adem Ljajic, gemileri yaktı. 28 yaşındaki futbolcunun kulüp bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan piyade teğmen Sinan Bilir'in Tokat'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kim Kardashian kendi firmasında staj yapacak

Hukuk okuyan Kim Kardashian, başkasının yanında çalışmamak için kendi firmasını açtı.