Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, seyir halinde olan bir yolcu minibüsünün sürücüsü, direksiyon başında uyuyakaldı.
Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, park halinde olan üç araca çarptı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Görüntülerde, seyir halinde olan minibüsün park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen minibüs şoförü, araçtan iniyor. Kazanın yaşandığı sokakta bulunan apartman sakinlerinin ise duydukları sesler üzerine dışarı çıktıkları kameraya yansıyor.
Sultangazi'de uyuyakalan minibüs şoförü araçlara çarptı ViDEO