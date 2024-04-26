Adana'da kardeşler arasında 'patates başağı' kavgası: 3 yaralı Ceyhan ilçesinde tarlada patates başağı toplayan kardeşler arasında paylaşım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

DHA

Adana'da patates başağı, kardeşleri birbirine düşürdü..

Akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Cabbar K., ablası Hatice K. ve yanında bulunan ablasının kayınpederi Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

Silahlı çatışmaya dönüştü

Kavganın büyümesi üzerine aynı sokak üzerinde 100 metre arayla oturan kardeşler arasında tüfek ve tabancalı çatışma yaşandı.

1'i kadın 3 yaralı

Endişe ve panik yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözüne saçma isabet eden Hatice K., kardeşi Vahap K., kayınbiraderi Çınar K. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis güvenlik önlemleri aldı

Polis ekipleri, akraba olan aileler arasında yeni bir kavganın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)