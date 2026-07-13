54 yaşındaki Sofia Vergara'dan bikinili poz! Görenler gözlerine inanamadı

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Modern Family dizisiyle dünya çapında ün kazanan Kolombiya doğumlu oyuncu Sofia Vergara, 2005 yılında Los Angeles'a taşındıktan sonra beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirtmişti. Ünlü isim, yüksek kalorili yemekler yerine daha hafif seçenekleri tercih ettiğini anlatmıştı.

Vergara, doğum gününü kutlamak için İtalya'da tatil yapıyor. 34 yaşındaki oğlu Manolo'nun da aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla birlikte kutlama yapan yıldız isim, teknede çekilen bikinili karesini takipçileriyle paylaştı.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE BEĞENİ TOPLADI

Kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçen Vergara, fit karın kaslarını ve formda fiziğini sergilerken, doğal dalgalı saçları ve sade makyajıyla da beğeni topladı.