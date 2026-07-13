Fenerbahçe'de Mason Greenwood için geri sayıma geçildi

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Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen İngiliz yıldızla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Mason Greenwood'u geri alma opsiyonunu kullanmayacağını Marsilya'ya iletti.

MANU OPSİYONDAN VAZGEÇTİ

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin, transfer sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin, sürecin tamamlanmasıyla birlikte 24 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı.

OĞUZ ÇETİN VE CİHAN KAMER MARSİLYA'DA

Sarı-lacivertli kulübün, resmi imza için son adımları atması bekleniyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Mason Greenwood transferini sonuçlandırmak üzere Marsilya'ya gitti.

Sarı-lacivertli yöneticiler, Fransız kulübüyle son görüşmeleri gerçekleştirecek.

TARAFTARLAR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Transferin henüz resmen duyurulmaması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında merak konusu oldu.

Sarı-lacivertli camiada gözler, kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta forma giydi.

İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.