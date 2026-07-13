Kubilay Kaan Kundakçı davasında 2'inci duruşma

19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta yaşanan silahlı saldırıda, 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Rapçi Vahap Canbay, eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemiş ve aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için arkadaşı Kundakçı'dan yardım talep etmişti.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Kundakçı ve arkadaşları, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önüne gelmişti.

Araç içinde bekledikleri sırada, çakarlı lüks araçlarla gelen grup ile tartışma çıkmış, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açması sonucu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni görüntüleri ortaya çıktı

KADAYIFÇIOĞLU VE KALAYCIOĞLU İÇİN MÜEBBET TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde faillerin tutuklanma gerekçeleri

YENİ DELİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün 2’nci celsesi görülecek duruşmada mahkemenin, sanıkların savunmalarını, taraf avukatlarının beyanlarını ve dosyaya giren yeni delilleri değerlendirmesi bekleniyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Ayrıca eksik hususların tamamlanmasına yönelik ara kararların da ele alınması öngörülüyor.

Duruşma, bugün saat 10.00'da Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye başladı.