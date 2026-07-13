Bursa'da meyve bahçelerinde günde 1500 liraya yoğun mesai

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Bursa'da, hasat öncesi bahçelerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. İnegöl, İznik, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki meyve bahçelerinde görev yapan "tekleme" işçileri, ağaçların üzerindeki fazla meyveleri tek tek ayıklayarak hem ağaçların yükünü azaltıyor hem de kalan ürünlerin daha kaliteli büyümesini sağlıyor.

AĞAÇLARIN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYORLAR

Meyve sezonunun verimli geçtiği Bursa'da, iklim şartlarının da uygun olmasıyla birlikte ağaçlarda yüksek miktarda meyve oluştu. Ancak dallardaki aşırı meyve yoğunluğu, ürünlerin gelişimini olumsuz etkileyebileceği için üreticiler, tekleme işçilerine yöneldi.

Bahçelere sabahın erken saatlerinde giren işçiler, nektarin ve armut başta olmak üzere birçok meyve türünde fazla tutan ürünleri elleriyle kopararak ağaçların rahatlamasını sağlıyor.

TONLARCA MEYVE HASAT ÖNCESİ AYIKLANIYOR

Tekleme işlemi sırasında ağaçlardaki küçük ve fazla sayıdaki meyveler dallardan uzaklaştırılıyor. Bu sayede geride kalan meyvelerin daha fazla besin alması, irileşmesi ve pazar değerinin yükselmesi amaçlanıyor.

Bazı bahçelerde yere bırakılan nektarin çağlaları ve küçük armutların oluşturduğu görüntü dikkat çekerken, işçiler her ağacı büyük bir titizlikle kontrol ediyor.

GÜNLÜK 1500 LİRA KAZANIYORLAR

Gürsu ilçesindeki meyve bahçelerinde tekleme yapan Nurbay Kaya, yapılan işlemin üretim açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Fazla meyve tutumunun bereket göstergesi olduğunu ancak ağacın taşıyabileceğinden fazla ürünün kaliteyi düşürdüğünü ifade eden Kaya, bazı dallardaki meyvelerin yarısından fazlasını kopardıklarını söyledi.

Kaya, çalışma düzenlerini anlatarak, "Sabah 06.30'da işe başlıyoruz, akşam 16.30'a kadar çalışıyoruz. Gün içerisinde dört kez mola veriyoruz. Yaptığımız iş, fazla meyveleri koparıp ağacı rahatlatmak. Böylece hem ağacın gelişimine katkı sağlıyor hem de kalan ürünlerin daha iyi büyümesini destekliyoruz." dedi.

KALİTELİ ÜRÜN İÇİN ZORUNLU İŞLEM

Tekleme işleminin yapılmaması halinde meyvelerin küçük kalacağını ve pazar değerinin düşeceğini belirten Kaya, ağaçların dengeli ürün taşımasının hem üretici hem de tüketici açısından önemli olduğunu söyledi.

Kaya, "Ağaçta çok fazla meyve kalırsa ürünler yeterince büyüyemez, kalite düşer. Tekleme sayesinde kalan meyveler güçlenir ve daha iyi bir hasat elde edilir." diye konuştu.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ VERİMLE GÜLÜYOR

Bursa'daki meyve bahçelerinde yürütülen tekleme çalışmaları, üreticiler için ek bir maliyet oluştursa da uzun vadede daha kaliteli ve değerli ürün elde edilmesini sağlıyor.

İşçiler için de sezonluk önemli bir gelir kapısı oluşturan bu dönem, meyve bahçelerinde yoğun çalışma temposunu beraberinde getiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesai, ağaçların hasat dönemine en iyi şekilde hazırlanması için gün boyunca devam ediyor.