çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, edebiyat kategorisinde ilk sıraya "Gör Beni" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Camdaki Kız" ve "Rüzgarlar Hep Gençtir"...
GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
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CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
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RÜZGARLAR HEP GENÇTİR
Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.
Rüzgarlar Hep Gençtir
Zülfü Livaneli
Dex Kitap
S.: 224
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ŞEKER PORTAKALI
Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Aydın Emeç
Can Çocuk Yay.
S.: 200
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ÖLÜLER DİYARI
Gerilimin efendisi Grangé, Ölüler Diyarı’nda insan doğasının kuytu köşelerini keşfe çıkıyor…
Ölüler Diyarı
Jean-Christophe Grange
Çev.: Tankut Gökçe
Doğan Kitap
S.: 464 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
S.: 464
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BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE
Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigorvy Petrov
Koridor Yay.
S.: 229
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HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Asıl adı Eric Arthur Blair olan İngiliz yazar George Orwell’ın siyasi hiciv tarzındaki kısa öyküsü Hayvan Çiftliği 1945 yılında yayımlanmıştır. Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...
Hayvan Çiftliği
George Orwell Çev.: Celal Üster Can Yay. S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 160
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SİMYACI
Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir"nasihatnâme"; "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu...
Simyacı Paulo Coelho Çev.: Özdemir İnce Can Yay. S.: 166 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Simyacı
Paulo Coelho
Çev.: Özdemir İnce
Can Yay.
S.: 166
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CESUR YENİ DÜNYA
"Cesur Yeni Dünya"nın önemi yalnızca ardılları için bir standart oluşturması ve karamsar bir gelecek tasarımının güçlü betimlemesiyle değil, aynı zamanda 'birey yok edilse de süren macerasının' sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da ilgili. Huxley, yapıtını ütopa geleneğinin kuru anlatımının dışına çıkarıp 'iyi edebiyat' kategorisine yükseltiyor.
Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley
Çev.: Ümit Tosun
İthaki Yay.
S.: 349
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1984
Romanın dünyası üç ayrı rejimle yönetilmektedir: Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya... Sovyetler Birliği’ni andıran Okyanusya, düşünmeden itaat eden ve Büyük Birader adında birine bağlılıkları olan halkın yaşadığı devlettir. Toplumdaki tüm insanların hareketleri, düşünceleri ve davranışları izlenmektedir. Bir yeraltı örgütü olan muhalif özellikteki Kardeşlik ve bu örgütün lideri Goldstein, bu toplumun düşmanı olarak görülür. Romanın baş karakteri Winston’ın çeşitli olaylara dahil olmasıyla roman, okuyucuların akıllarında birtakım soru işareti bırakacaktır: Büyük Birader ve Goldstein gerçekten yaşıyorlar mıdır?
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 352
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Damla Karakuş
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