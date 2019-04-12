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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 12.04.2019 - 10:01..
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çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, edebiyat kategorisinde ilk sıraya "Gör Beni" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Camdaki Kız" ve "Rüzgarlar Hep Gençtir"...

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

RÜZGARLAR HEP GENÇTİR

Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.

Rüzgarlar Hep Gençtir

Zülfü Livaneli

Dex Kitap

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satanları

ŞEKER PORTAKALI

Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Aydın Emeç

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

ÖLÜLER DİYARI

Gerilimin efendisi Grangé, Ölüler Diyarı’nda insan doğasının kuytu köşelerini keşfe çıkıyor…

Ölüler Diyarı

Jean-Christophe Grange

Çev.: Tankut Gökçe

Doğan Kitap

S.: 464

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigorvy Petrov

Koridor Yay.

S.: 229

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satanları

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Asıl adı Eric Arthur Blair olan İngiliz yazar George Orwell’ın siyasi hiciv tarzındaki kısa öyküsü Hayvan Çiftliği 1945 yılında yayımlanmıştır. Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satanları

SİMYACI

Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir"nasihatnâme""Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 166

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

CESUR YENİ DÜNYA

"Cesur Yeni Dünya"nın önemi yalnızca ardılları için bir standart oluşturması ve karamsar bir gelecek tasarımının güçlü betimlemesiyle değil, aynı zamanda 'birey yok edilse de süren macerasının' sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da ilgili. Huxley, yapıtını ütopa geleneğinin kuru anlatımının dışına çıkarıp 'iyi edebiyat' kategorisine yükseltiyor.

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

Çev.: Ümit Tosun

İthaki Yay.

S.: 349

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

1984

 

Romanın dünyası üç ayrı rejimle yönetilmektedir: Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya... Sovyetler Birliği’ni andıran Okyanusya, düşünmeden itaat eden  ve Büyük Birader adında birine bağlılıkları olan halkın yaşadığı devlettir. Toplumdaki tüm insanların hareketleri, düşünceleri ve davranışları izlenmektedir. Bir yeraltı örgütü olan muhalif özellikteki Kardeşlik ve bu örgütün lideri Goldstein, bu toplumun düşmanı olarak görülür. Romanın baş karakteri Winston’ın çeşitli olaylara dahil olmasıyla roman, okuyucuların akıllarında birtakım soru işareti bırakacaktır: Büyük Birader ve Goldstein gerçekten yaşıyorlar mıdır?

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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