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Avustralya'da uyuşturucu kaçakçısı polis aracına çarptı

Sidney'de otomobilinde metamfetamin taşıyan şahıs, park halindeki polis aracına çarpıp kaçtı.

REUTERS | 23.07.2019 - 18:10..
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Avustralya'nın Sydney kentinde aracında kilolarca metamfetamin uyuşturucu madde bulunan Simon Tu, karakolun önünde duran polis aracını görmeyek, şiddetli bir şekilde çarptı.

200 MİLYON DEĞERİNDE METAMFETAMİN ÇIKTI

Polis tarafından olaydan bir saat sonra bulunan minibüste, kolilerin içine saklanmış 200 milyon değerinde 273 kilogram metamfetamin tespit edildi. Minibüsteki uyuşturucuya el koyan polis, 28 yaşındaki Simon Tu'yu gözaltına aldı.

POLİS ARACI HASAR GÖRDÜ

Polis aracında büyük hasar meydana gelirken olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Avustralya'da uyuşturucu kaçakçısı polis aracına çarptı

Avustralya'da uyuşturucu kaçakçısı polis aracına çarptı

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