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Bayram öncesi şekerlere zam

Bayramların vazgeçilmezi şeker, lokum, çikolata ve baklavaya, bayram öncesi zam geldi.

AA | 30.05.2019 - 20:03..
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Bayram öncesi şekerlere zam

Ramazan Bayramı yaklaşırken ortalama kalitede kabul edilen lokum, geçen yıl 30 lira iken bugün 60 liradan satılıyor. Çikolata ise bir yıl öncesine göre yüzde 50 oranında zamlandı.

Bayramlarda ikram edilen, şeker, çikolata, baklava ve lokum gibi ürünlerin fiyatı neredeyse bir önceki yıla oranla ikiye katlandı.

Bayram öncesi şekerlere zam

ŞEKERDE FİYAT ARTTI

Gıda fiyatlarında yaşanan artış, şeker fiyatlarına da yansıdı.

Geçen yıl 55 lira olan ortalama kalitede bir baklava 90 liraya kadar yükseldi.  110-120 liraya kadar çıkan fiyatlar da var.

Üreticiler, "Malzeme içeriği fiyatı katlıyor. Ceviz ve fıstık fiyatları da el yakıyor. Bu ürünlerdeki ortalama fiyat artışı yüzde 50’ye ulaştı. Sadece bu ürünlerde değil, tüm temel ürünlerde ciddi oranda artış var” ifadelerini kullandı

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