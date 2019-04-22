Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
YARATICI TÜR
Yaratıcı Tür, Picasso’dan konsept arabalara, şemsiyelerden Ay’a seyahate, eğitim sistemimizden ketçap şişelerine kadar uzanıp yaratıcı zihni mercek altına alan etkileyici bir yolculuk. Nörobilimdeki en yeni bulgulardan faydalanarak sahip olduğumuz bu derin, gizemli ve en önemli insan becerisinin temel işleyişini ilk kez böylesine görünür kılıyor ve hepimiz için daha yaratıcı bir geleceğin kapılarını aralıyor.
Yaratıcı Tür
David Eagleman - Anthony Brandt
Çev.: Zeynep Arık Tozar
Domingo Yay.
S.: 304
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RUTİNİNİ DEĞİŞTİR HAYATIN DEĞİŞSİN
Gelişen bilimin ortaya çıkardığı bir şey var ki vücudumuz; hücresel boyutta, 24 saatlik aydınlık ve karanlık döngüsüyle bağlantılı. Bu araştırmalara göre ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz, ne kadar uyuduğunuz kadar ne zaman uykuya daldığınız ve ne kadar egzersiz yaptığınız kadar ne zaman egzersiz yaptığınız da önemli...
Rutinini Değiştir Hayatın Değişsin
Michelle D. Seaton
Büyükada Yay.
S.: 288
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HERCAİ
Popüler televizyon dizisi Hercai’ye ilham veren roman!
Hercai
Sümeyye Koç
Epsilon Yay.
S.: 400
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KYA'NIN ŞARKI SÖYLEDİĞİ YER
Yıllar boyunca, Kuzey Carolina kıyısında sessiz bir kasaba olan Barkley Cove'da Bataklık Kızı ile ilgili söylentiler dolaşmaktadır. O yüzden 1969'un sonlarında, yakışıklı Chase Andrews ölü bulunduğunda kasaba halkı, hemen Bataklık Kızı dedikleri Kya Clark'tan şüphelenir...
Kya'nın Şarkı Söylediği Yer
Della Owens
Salon Yay.
S.: 432
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ÖTE
Sultan Komut’tan deneyen, yanılmaktan korkmayan, yanıldığı yerleri kendi sezen, o yanılgının da edebiyata dahil olduğunu bilen öyküler.
Öte
Sultan Komut
Everest Yay.
S.: 105
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KUL
Kul, Seray Şahiner edebiyatını derinleştiren, zenginleştiren, daha da çarpıcı hale getiren bir roman. Başka bir İstanbul’u görmeye cesaret eden, aidiyet duygusuna yeniden bakmamızı öneren, sınıf meselesini bambaşka bir yerden ele alan, kentsel dönüşüm adı verilen toptancılığın zararlarını ifşa eden Kul, okuyucusuyla tekrar buluşuyor.
Kul
Seray Şahiner
Everest Yay.
S.: 154
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KIRMIZI KURDELE
1950'lı yıllar, yükselen siyasal karışıklıklar, iç savaşlar, işkenceler, Rumlar, Türkler ve her şeye rağmen bu ortamda kendini mümkün kılmaya çalışan bir aşk...
Kırmızı Kurdele
Cafer Tunç
Dahi Yay.
S.: 144
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GÜZELE BAKAN KARINCA
Güzele Bakan Karınca, Sevinç Çokum’un 1991-2000 yılları arasında dokunaklı ve kalıcı güzelliği arayış yazılarından oluşuyor. Çoğu kez hafızamızda, kiminin şairi silinip gitmiş, kimisi unutulmuş birçok tanıdık mısralar üzerinden geçmiş zamanın peşinden gidiyor.
Güzele Bakan Karınca
Sevinç Çokum
Kapı Yay.
S.: 190
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KAR
Hedefine ulaşmak adına, karşısına çıkan tüm engelleri ortadan kaldırmak için gözünü iyice karartan mesajcı, akıl almaz oyunlarıyla istediğini elde edene kadar sınırları zorlamaya hazırdır. Kusursuz işleyen oyunlarıyla bir labirent misali ikilinin etrafını kuşatmıştır. Ancak Çınar ve Balın'ın her şeye karşı çareyi yine birbirlerine sığınmakta bulmaları mesajcının hiç hoşuna gitmeyecektir.
Kar
Emre Gül
Ephesus Yay.
S.: 400
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BENİM HİKAYEM
ABD’nin eski first lady’sinin samimi, etkili ve ilham veren hikâyesi…
Benim Hikayem
Michelle Obama
Çev.: Pınar Kür
Mundi Yay.
S.: 496
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LOŞ İKLİMLERİN HAYVANLARI
Loş İklimlerin Hayvanları, genç yazar Çiğdem Demirhan'ın ilk kitabı olarak yeryüzünde hiç yaşanmamış hikâyeleri okurlarıyla buluşturuyor.
Loş İklimlerin Hayvanları
Çiğdem Demirhan
Kutu Yay.
S.: 152
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KIYAMETİN KIYISINDA
29 Ocak 2035 - Kuyrukluyıldızın Dünya’ya çarpacağı gün. Denise, annesi ve ablası Iris’le birlikte Amsterdam’daki evlerinin yakınında geçici bir sığınağa gidip kıyametten kurtulmayı bekleyecekti. Fakat Iris ortalarda yoktu ve annesi de uyuşturucudan tamamen uçmuş durumdaydı. Sığınağa asla vaktinde ulaşamayacaklardı...
Kıyametin Kıyısında
Corinne Duyvis
Yabancı Yay.
S.: 384
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YALAN OYUNU
10 Numaralı Kamara ile Kapkaranlık Ormanda’nın New York Times çoksatan yazarı, çağımızın Agatha Christie’si Ruth Ware’den, arkadaşlık, yalan ve tehlikeli oyunlarla örülü, düğüm düğüm açılan, tüyler ürpertici bir roman.
Yalan Oyunu
Ruth Ware
İthaki Yay.
S.: 424
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TREN ÖYKÜLERİ
26 yazar, farklı istasyonlardan ellerinde kâğıt ve kalemleriyle bindiler, “Tren Öyküleri” kitabına… Birbirine vagon gibi bağlanan her öyküyle, birbirinden güzel 26 yolculuk bekliyor bizleri…
Tren Öyküleri
Kolektif
Yitik Ülke Yay.
S.: 166
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Damla Karakuş
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