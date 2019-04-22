Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

YARATICI TÜR

Yaratıcı Tür, Picasso’dan konsept arabalara, şemsiyelerden Ay’a seyahate, eğitim sistemimizden ketçap şişelerine kadar uzanıp yaratıcı zihni mercek altına alan etkileyici bir yolculuk. Nörobilimdeki en yeni bulgulardan faydalanarak sahip olduğumuz bu derin, gizemli ve en önemli insan becerisinin temel işleyişini ilk kez böylesine görünür kılıyor ve hepimiz için daha yaratıcı bir geleceğin kapılarını aralıyor.

Yaratıcı Tür

David Eagleman - Anthony Brandt

Çev.: Zeynep Arık Tozar

Domingo Yay.

S.: 304

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RUTİNİNİ DEĞİŞTİR HAYATIN DEĞİŞSİN

Gelişen bilimin ortaya çıkardığı bir şey var ki vücudumuz; hücresel boyutta, 24 saatlik aydınlık ve karanlık döngüsüyle bağlantılı. Bu araştırmalara göre ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz, ne kadar uyuduğunuz kadar ne zaman uykuya daldığınız ve ne kadar egzersiz yaptığınız kadar ne zaman egzersiz yaptığınız da önemli...

Rutinini Değiştir Hayatın Değişsin

Michelle D. Seaton

Büyükada Yay.

S.: 288

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HERCAİ

Popüler televizyon dizisi Hercai’ye ilham veren roman!

Hercai

Sümeyye Koç

Epsilon Yay.

S.: 400

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KYA'NIN ŞARKI SÖYLEDİĞİ YER

Yıllar boyunca, Kuzey Carolina kıyısında sessiz bir kasaba olan Barkley Cove'da Bataklık Kızı ile ilgili söylentiler dolaşmaktadır. O yüzden 1969'un sonlarında, yakışıklı Chase Andrews ölü bulunduğunda kasaba halkı, hemen Bataklık Kızı dedikleri Kya Clark'tan şüphelenir...

Kya'nın Şarkı Söylediği Yer

Della Owens

Salon Yay.

S.: 432

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ÖTE

Sultan Komut’tan deneyen, yanılmaktan korkmayan, yanıldığı yerleri kendi sezen, o yanılgının da edebiyata dahil olduğunu bilen öyküler.

Öte

Sultan Komut

Everest Yay.

S.: 105

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KUL

Kul, Seray Şahiner edebiyatını derinleştiren, zenginleştiren, daha da çarpıcı hale getiren bir roman. Başka bir İstanbul’u görmeye cesaret eden, aidiyet duygusuna yeniden bakmamızı öneren, sınıf meselesini bambaşka bir yerden ele alan, kentsel dönüşüm adı verilen toptancılığın zararlarını ifşa eden Kul, okuyucusuyla tekrar buluşuyor.

Kul

Seray Şahiner

Everest Yay.

S.: 154

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KIRMIZI KURDELE

1950'lı yıllar, yükselen siyasal karışıklıklar, iç savaşlar, işkenceler, Rumlar, Türkler ve her şeye rağmen bu ortamda kendini mümkün kılmaya çalışan bir aşk...

Kırmızı Kurdele

Cafer Tunç

Dahi Yay.

S.: 144

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GÜZELE BAKAN KARINCA

Güzele Bakan Karınca, Sevinç Çokum’un 1991-2000 yılları arasında dokunaklı ve kalıcı güzelliği arayış yazılarından oluşuyor. Çoğu kez hafızamızda, kiminin şairi silinip gitmiş, kimisi unutulmuş birçok tanıdık mısralar üzerinden geçmiş zamanın peşinden gidiyor.

Güzele Bakan Karınca

Sevinç Çokum

Kapı Yay.

S.: 190

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KAR

Hedefine ulaşmak adına, karşısına çıkan tüm engelleri ortadan kaldırmak için gözünü iyice karartan mesajcı, akıl almaz oyunlarıyla istediğini elde edene kadar sınırları zorlamaya hazırdır. Kusursuz işleyen oyunlarıyla bir labirent misali ikilinin etrafını kuşatmıştır. Ancak Çınar ve Balın'ın her şeye karşı çareyi yine birbirlerine sığınmakta bulmaları mesajcının hiç hoşuna gitmeyecektir.

Kar

Emre Gül

Ephesus Yay.

S.: 400

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BENİM HİKAYEM

ABD’nin eski first lady’sinin samimi, etkili ve ilham veren hikâyesi…

Benim Hikayem

Michelle Obama

Çev.: Pınar Kür

Mundi Yay.

S.: 496

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LOŞ İKLİMLERİN HAYVANLARI

Loş İklimlerin Hayvanları, genç yazar Çiğdem Demirhan'ın ilk kitabı olarak yeryüzünde hiç yaşanmamış hikâyeleri okurlarıyla buluşturuyor.

Loş İklimlerin Hayvanları

Çiğdem Demirhan

Kutu Yay.

S.: 152

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KIYAMETİN KIYISINDA

29 Ocak 2035 - Kuyrukluyıldızın Dünya’ya çarpacağı gün. Denise, annesi ve ablası Iris’le birlikte Amsterdam’daki evlerinin yakınında geçici bir sığınağa gidip kıyametten kurtulmayı bekleyecekti. Fakat Iris ortalarda yoktu ve annesi de uyuşturucudan tamamen uçmuş durumdaydı. Sığınağa asla vaktinde ulaşamayacaklardı...

Kıyametin Kıyısında

Corinne Duyvis

Yabancı Yay.

S.: 384

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YALAN OYUNU

10 Numaralı Kamara ile Kapkaranlık Ormanda’nın New York Times çoksatan yazarı, çağımızın Agatha Christie’si Ruth Ware’den, arkadaşlık, yalan ve tehlikeli oyunlarla örülü, düğüm düğüm açılan, tüyler ürpertici bir roman.

Yalan Oyunu

Ruth Ware

İthaki Yay.

S.: 424

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TREN ÖYKÜLERİ

26 yazar, farklı istasyonlardan ellerinde kâğıt ve kalemleriyle bindiler, “Tren Öyküleri” kitabına… Birbirine vagon gibi bağlanan her öyküyle, birbirinden güzel 26 yolculuk bekliyor bizleri…



Tren Öyküleri



Kolektif

Yitik Ülke Yay.

S.: 166

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Damla Karakuş

[email protected]

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