Tüm yurtta soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya’da, güneşle birlikte hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi.

Hafta sonu tatilini ve kış güneşini değerlendirmek isteyen Antalyalılar, Konyaaltı sahiline geldi.

Antalya'da yaz bitmedi VİDEO

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 20 DERECE

Kimi vatandaşlar güneşlenirken kimileri kahvaltı yapmayı tercih etti.

Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, Akdeniz’in mavi sularına kulaç atanlar da oldu.

DENİZE GİRMEDİĞİNE PİŞMAN OLANLAR VAR

Kıyı şeridinde oturanlar ise yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu sahilde geçirenlerden Naile Kaplan, “Antalya’da yaşamak ayrıcalık, güneşin kumun deniz tadını çıkarıyoruz çok şanslıyız. Burası çok kalabalık, denize girmediğim için çok pişman oldum.” dedi.

Antalya’nın yaz kış çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Rıdvan Özcan, “Her yerde soğuk hava var kar yağıyor, biz denize giriyoruz. Antalya’da yaşamak çok güzel. Deniz çok sıcak, 21 Aralık’ta denize girmek güzel bir şey. Biz dört mevsim denize giriyoruz.” diye konuştu.

İrfan Şahin ise havanın ve denizin sıcak olduğunu belirterek, “Alışan herkes bu ayda denize girebilir. Güzel bir kentte yaşıyoruz. Deniz suyu çok güzel.” dedi.