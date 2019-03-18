Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Şanlıurfa'daki, Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Türkiye'nin dört bir tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Hava sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıktığı Şanlıurfa'da, tarihi ören yerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta resmi açılışı yapılan ve turizmde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe, sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

ZİYARETÇİLERDEN İLGİ BÜYÜK

Ordu'dan Adana'ya Muğla'dan Erzurum'a kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda kişi Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.