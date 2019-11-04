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7 yaşındaki çocuk top oynarken kalp krizinden öldü

Kocaeli'de arkadaşlarıyla bahçede top oynayan 7 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan çocuk, yaşamını yitirdi.

DHA | 04.11.2019 - 16:53..
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Öğretmenler İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yiğit Efe Deniz, hafta sonu sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken, aniden fenalaştı.

ARKADAŞLARI HEMEN KOŞTU ANCAK...

Yiğit Efe yere yığılırken, arkadaşları da koşarak gittikleri ailelerine durumu bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yiğit Efe'yi ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

7 yaşındaki çocuk top oynarken kalp krizinden öldü

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Yiğit Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak Yiğit Efe Deniz, bugün Yenikent Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

7 yaşındaki çocuk top oynarken kalp krizinden öldü

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