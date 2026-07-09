7 yıllık evlilik bitiyor! Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu boşanıyor

Ünlü oyuncu Deniz Baysal ve müzisyen eşi Barış Yurtçu'dan kötü haber geldi.

İkili, 2019 yılında Çeşme'de dünyaevine girmişti. Aile arası ve arkadaşlar arasında düzenlenen törende çift, mutlu pozlarıyla da gündemde yer almıştı.

Uzun zamandır ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin beklenmedik kararı, magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

DAVAYI DENİZ AÇTI

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan kendisine 'mutlu evliliğin sırrı' sorulunca konuk programını terk eden ünlü çiftten Deniz Baysal, boşanma davasını açan taraf oldu.

EVLİLİĞİN TEMELİ SARSILDI

Davayı açan Deniz Baysal'ın evliliğin temelden sarsıldığını belirttiği ve "fikir ayrılıkları ve ilgisizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve eşiyle yaşadığı evi de tamamen ayırdığı ifade edildi.