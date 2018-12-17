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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Konya'da açılış töreninde halka hitap eden Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren kazasında sorumluların hesap vereceğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 14:34..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Bizim için Konya dirilişin ve direnişin sembolüdür. Her köşesi medeniyet, el emeği kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. İnşallah seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim.

Geçtiğimiz hafta ikinci 100 günlük planımızı açıkladık.

TREN KAZASIYLA İLGİLİ YASALAR İÇİNDE HESAP SORULACAK

Geçtiğimiz perşembe günü Ankara-Konya hızlı treninde hayatını kaybedenlere rabbimden rahmet diliyorum. Aynı kazada yaralananlara şifa diliyorum. Kazayla ilgili idari soruşturma devam ediyor, kazada suçlu olanlardan yasalar içinde hesabı sorulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor


Öte yandan Konyamız için önemini bildiğim 22 km'lik Necmettin Erbakan Üniversitesi hafif raylı sitem hattının tamamlanmasını takip edeceğiz.

AÇILIŞINI YAPACAĞIMIZ PROJELERİ SAYSAM AKŞAM EDERİZ

Konya'yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. Ey Konya, 31 Mart'ta bir kez daha en yüksek oy oranıyla Konya'yı bir numaraya taşıyor muyuz? Önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK Parti belediyeciliğini zirveye taşıyor muyuz? Bugün açılışını yapacağımız projeleri teker teker saysam akşamı ederiz.

Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya yolu, ve 30 trilyonu bulan Karaşehir geçişi de açılışını yapacağım projeler arasında. Meram Tıp Fakültesi'ne 155 yatak ilave ettik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın çeşitli yatırımları var, onları da bugün açıyoruz.

"KONYA ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZIDIR"

Büyükşehir belediyemizin temin ettiği 187 otobüsü bugün hizmete alıyoruz. Yollardan, köprülere, spor tesislerine kadar toplam 26 ayrı hizmetin daha açılışını yapıyoruz. Millet Bahçesi'nin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Konya ülkemizin parlayan yıldızı durumundadır. Sadece ülkemizde sınırlı kalmamış, kendisini uluslararası düzeyde de kabul ettirmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Burada asıl söylemek istediğim şudur; bir millete olan sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Bay Kemal öyle olmuyor bu iş. İcraat gerekli. SSK'da genel müdürlük yaptın bütün hastanelerimiz rezaletti. Biz Türkiye'yi ve milletimiz çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de çok hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. Batı ülkelerinin aslında sefalet içinde olduğunu görüyoruz, bunları gördükçe rahmetli Menderes'in rahmetli Özal'ın açtığı ufuklar olmasaydı ülkemizin nereye savrulacağını daha iyi anlıyoruz.

"SAYIN TRUMP'LA KONUŞTUM"

Türkiye'nin bugün bu kadar hakkını hukukunu savunabilmesinin ardından ülkemizi büyütmemiz vardır. Zeytin Dalı'nda, Afrin'de ve en sonunda Sincar'da da bunu yaşadık. Kazdıkları kuyuları teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump'la konuştum; Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım, eğer gitmezlerse biz göndereceğiz.

Hayata geçirdiğimiz hiçbir adımın boşa gitmediğini görüyoruz. Eski Türkiye yok artık. Eskinin Konyasını bir düşünün, havayolu var mıydı, bu yollar var mıydı? Mevlana'yı anmak için doğru düzgün bir yerimiz var mıydı?"

AYRINTILAR GELECEK...

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