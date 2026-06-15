CHP'de yeni ihraç iddialarına Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt geldi

CHP'de mutlak butlan sonrası partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçti.

Özgür Özel ve ekibi görevden alınırken, CHP'de de çift başlılık ortaya çıktı.

Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tanımıyor.

Kılıçdaroğlu ise ısrarla "Partiyi arındıracağını" söylüyor ve bu kapsamda da bazı vekillerin ihracı istendi.

Ancak Birgün gazetesi, yeni bir iddiayı daha ortaya attı.

"KILIÇDAROĞLU ALEYHİNDE PAYLAŞIM YAPANLAR MASADA"

Birgün gazetesi, "cadı avı" başlığı ile "CHP’de beklenen ihraçlarla ilgili bir iddia gündeme getirildi.

Genel Merkez’de bir grubun sosyal medya taraması yaparak Kılıçdaroğlu aleyhinde paylaşım yapan partilileri yönetime sunduğu ileri sürüldü." haberini servis etti.

YALANLAMA GELDİ

Servis edilen bu haberler sonrası CHP'nin yeni İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Fırat, yapılan haberi alıntıladı ve "Asli muhataplarına sorulmadan yapılan bu haber gerçeği yansıtmamaktır." dedi.

Ali Haydar Fırat'ın açıklaması şöyle;

"BÖYLE BİR TARAMA YAPILMADI"

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi’nde hiçbir şekilde haberde belirtildiği gibi bir sosyal medya taraması yapılmamıştır.



Böylesi bir çalışma olmadığı gibi, böyle bir düşünce de söz konusu değildir.



Haberin dili, kaynağın belirsizliği gibi sorunların yanında; asli muhataplarına sorulmadan yapılan bu haber gerçeği yansıtmamaktır.



Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.



Ali Haydar Fırat



CHP İletişim Koordinatörü”

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