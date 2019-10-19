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Rize'de bir kişi önce duvara sonra kalbine ateş etti

Rize'de bir şahıs önce duvara sonra kalbine ateş ederek intihar etti.

İHA | 19.10.2019 - 02:06..
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Rize Merkeze bağlı Müftü Mahallesi 1 No'lu Fatih Sokak Afet Evleri Konutları B2 Blok 6'ncı katında yaşayan İbrahim Hakkı Öztürk'ün evinden silah sesi duyuldu.

Rize'de bir kişi önce duvara sonra kalbine ateş etti

İKİNCİ KURŞUNU KENDİNE SIKTI

Yaklaşık 20 dakika sonra ise ikinci bir silah sesi daha duyuldu. Öztürk'ün yaşadığı dairenin kapısı olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından kırılırken, Polis ekipleri Öztürk'ü oturma odasının koltuğunda kalbinden vurulmuş halde buldular. İlk kurşunu duvara sıkan Öztürk’ün 2. Kurşunu kalbine sıktığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapılırken, Öztürk'ün cesedi Ambulans ile Rize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Rize'de bir kişi önce duvara sonra kalbine ateş etti

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