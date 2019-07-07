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Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon euro gelir sağlandı.

AA | 07.07.2019 - 14:48..
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Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Kapadokya peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı yerleşim merkezleri, butik otelleri ve kayadan oyma tarihi manastırları ile 1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Bölgeye gelen turistler, eşsiz güzellikleri sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Göreme beldesinden, her sabah gün doğumuyla yükselen sıcak hava balonları ile düzenlenen turlara, bu yıl ocak ayında 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda ise 68 bin 256 turist katıldı.

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

232 BİN KİŞİ BALONU TERCİH ETTİ

Bu yılın ilk altı aylık diliminde, 11 bin 814 uçuşun gerçekleştirildiği turlarla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3, bir önceki yıla göre ise yaklaşık yüzde 48'lik artışla 232 bin 109 kişi bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Bölgedeki çok sayıda firma tarafından düzenlenen ve balonların havada bir saat kaldığı turlara kişi başı katılım bedeli 170 ile 200 euro arasında değişiyor.

Ekonomiye yıllık katkısı 2016'da 33 milyon, 2017'de 43 milyon, 2018'de ise yaklaşık 70 milyon euro olan balon turlarından bu yılın ilk 6 aylık diliminde yaklaşık 43 milyon euro gelir elde edildi.

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

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