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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 14.07.2019 - 12:11..
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Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÜST ARAMALARINDA ÇIKTI

Gözaltına alınan K.A, H.K, A.S, Ö.K, F.K, O.Ş, M.D, İ.G, E.A ve H.Ö isimli şahısların yapılan üst aramalarında 17 parça halinde 8.90 gram metamfetamin maddesi, 7 adet uyuşturucu paketlemek için hazırlanmış folyo, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar maddesi ve 2 adet 2.60 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

7 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverilirken İ.G, H.Ö ve E.A isimli 3 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

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