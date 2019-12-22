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Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Kaçakçılıkla mücadele eden ekipler, piyasa değeri 1 milyon olan kaçak tütün ve ekipmanları ele geçirdi.

İHA | 22.12.2019 - 15:19..
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Eskişehir'de KOM görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda, sigara imalathanesi olarak kullanılmak üzere kiralanan bir ikamete operasyon düzenlendi.

TÜTÜN VE ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

İkamette yapılan aramada; 3 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 882 kilogram tütün, 63 bin 200 dal makaron, 10 bin 80 dal sarılmış sigara, bin 410 adet değişik markalara ait sahte tütün ambalajı, 6 bin 400 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON

Malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, yakalanan suç unsurlarının incelenmesi neticesinde; menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir kısmının sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, bir kısmının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığı, bu suretle haksız kazanç elde edildiği, devletin vergi kaybına uğratıldığı ve halk sağlığının tehdit edildiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

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