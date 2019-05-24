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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 24.05.2019 - 10:01..
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çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, ilk üç isim de değişmiyor. İlk sırada "Kalp" var. Onu takip eden isimler ise,"Bir Ömür Nasıl Yaşanır" ve "Vazgeçebilmek"...

haftanın çok satan kitapları

KALP

Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Kalp

İskender Pala

Turkuvaz Kitap

S.: 328

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

VAZGEÇEBİLMEK

Guy Finley bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Vazgeçebilmek’i okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu ve daha pek çok olumsuz düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek.

Vazgeçebilmek

Guy Finley

Destek Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

NASİP NİYETE VURGUNDUR

Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!

Nasip Niyete Vurgundur

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BEN HEP SENİN YANINDAYIM

Gözlerimi kapadım, seni düşledim. yan koltuğumda oturuyordun. elinde bi kitap vardı. göz göze geldik, “masal okuyorum, iyi geliyor,” dedin. yanıma kitap almayı unutmuşum. sıkıntımı anladın, kitabı bana uzattın. “al, okumaya başla, iyi gelecek.” teşekkür edip aldım kitabı elime. tam ilk sayfayı çevirecekken uçağın güvenlik anonsu düşlerimden uyandırdı beni. gözümü açtığımda, hostes kılığına bürünmüş dünyanın en güzel kadını, portakal suyu uzattı, çapkın bi göz kırpış eşliğinde.

Ben Hep Senin Yanındayım

Nejat İşler

Mundi Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&Rhaftanın çok satan kitapları

KENDİNE İYİ DAVRAN GÜZEL İNSAN

Bu yolculukta, kaygılarınla baş etmek ve kafaya takmamak için hangi yöntemleri kullanabileceğini, olumsuz düşüncelerini nasıl kontrol edebileceğini, sağlıklı ilişkilerini geliştirirken, sana zarar veren zehirli insanlardan kendini nasıl koruyabileceğini, hangi alanlarda mücadele etmenin anlamlı olduğunu, hangi alanlarda hayatı ve getirdiklerini kabullenmen gerektiğini, içindeki değersizlik hissini nasıl yenebileceğini ve kendini nasıl dönüştürebileceğini keşfedeceksin.

Hazır mısın bu yolculuğa?

Kendine İyi Davran Güzel İnsan

Beyhan Budak

Destek Yay.

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.:256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

YOL SENİN İÇİNDE

Bu dünyada u/mutsuz bir yaşam sürmek için yaratılmadın... İçinde filizlenip koca bir ormana dönüşen yerde yola koyul. Kaybol. Kendini kaybet ki mutluluğu bulasın. Gelecekten kurtul ki asıl kendini bulasın.

Yol Senin İçinde

Kinsun

Destek Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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