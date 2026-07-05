A Milli Basketbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Basketbol Takımı, İsviçre ile oynayacağı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İlk Tur C Grubu'ndaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, maçın hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen idman, iki saat sürdü.
Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
SİNAN ERDEM'DE OYNANACAK
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-İsviçre mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)