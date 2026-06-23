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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında sahne alacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

AA AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında sahne alacak
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında A Milli Erkek Voleybol Takımı sahaya çıkıyor.

Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.

İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.

FİNALLER 29 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

İKİNCİ ETAP MAÇ PROGRAMI

Yarın:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)