Oktay Kaynarca'nın büyük pişmanlığı: Çocuğum olsun istiyorum

Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden Oktay Kaynarca, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Geçmişte iki evlilik yapan bu evlilikten çocukları bulunmayan ünlü oyuncu, söyledikleriyle gündem oldu.

İşte uzun zamandır bakar takılan 61 yaşındaki Oktay Kaynarca'dan erken yaşta evlilik ve çocuk sahibi olmak üzerine dikkat çeken açıklamalar:

"ERKEN YAŞTA EVLENİLMELİ"

"Evlenmek ve çocuk yapmak bence erken yaşlarda kesinlikle yapılması gereken bir şey.

"ÇOCUĞUNUZ MUTLAKA OLSUN"

Yani benim çocuklarım olsaydı, ben 20 yaşında evlenin derdim. Evlenin, hayat sizi nereye eviriyorsa, nereye taşıyorsa oraya kadar gidin ama kalabiliyorsanız tabii ki evli kalın ama hani hayat devam etmeyebilir. Ama çocuklarınız olsun derdim.

Ben hep onu söylüyorum, Allah'ı güldürmek istiyorsan planlarından bahset.

"HALA ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

Belli olmaz, hayat bilmiyorum, hala çocuğum olsun istiyorum tabii ama bakalım, kısmet.

Bugünkü aklım olsaydı çok çocuk yapardım, sahiden beş altı tane çocuk yapardım.

"6 ÇOCUĞUM OLURDU"

Çünkü o kadar çok hayatın telaşına kapılıp bir şeylerle uğraşıyoruz ki, o kadar çok şeyle uğraştıktan sonra geriye dönüp bakıyoruz.

O kadar çok şeye vakit ayırmak yerine belki çocuklara vakit ayırsam, mesela sağlıklı beş altı tane çocuk büyütmüş olurdum düşünsene. Yani onlarla uğraşıyor olmak da çok keyifli bir şey.

Yani hala iş işten geçmiş değil tabii.