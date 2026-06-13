A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin birinci etabını iki maçla noktalayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçlarına çıkacak.

Milli takım, organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabını yarın tamamlayacak.

1 MAĞLUBİYET, 1 GALİBİYET

Ligdeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 yendi.

MİLLİLER, İKİ MAÇA ÇIKACAK

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan İtalya ile yarın TSİ 02.30'da mücadele edecek.

A Milli Takım, birinci etabın 4. ve son maçını, birer galibiyet ve mağlubiyeti olan ev sahibi Kanada ile yarın TSİ 21.30'da yapacak.