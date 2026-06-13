A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin birinci etabını iki maçla noktalayacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçlarında İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçlarına çıkacak.
Milli takım, organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabını yarın tamamlayacak.
1 MAĞLUBİYET, 1 GALİBİYET
Ligdeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 yendi.
MİLLİLER, İKİ MAÇA ÇIKACAK
Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan İtalya ile yarın TSİ 02.30'da mücadele edecek.
A Milli Takım, birinci etabın 4. ve son maçını, birer galibiyet ve mağlubiyeti olan ev sahibi Kanada ile yarın TSİ 21.30'da yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)