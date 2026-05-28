A Milli Futbol Takımı çalışmalara yeniden başladı
A Milli Futbol Takımı, 2 günlük iznin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına yeniden başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.
Basına kapalı idmanda milliler, ilk olarak fitness salonunda ısınmanın ardından kuvvet çalışması üzerinde durdu.
Ardından sahaya çıkan oyuncular, pas ve top kapma çalışmaları sonrası taktiksel uygulama gerçekleştirdi.
KEREM'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik, antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.
Hakan Çalhanoğlu, sahada bireysel antrenman programı dahilinde çalışırken dizindeki sakatlığı nedeniyle idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.
Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.