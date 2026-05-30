A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışmaları yapıldı.

Ardından hücum ve defans oyuncularına dönük taktik varyasyonlar üzerinde duruldu.

Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dâhilinde çalıştı.

ANTRENMANI TAKİP EDENLER

Ay-yıldızlıların bugünkü idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Milliler, yarın saat 16.15'te Riva'da yapacağı resmi antrenmanla, Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.