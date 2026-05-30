Çanakkale'de 40 yıldır birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Bayramiç ilçesinde Ramazan Cantürk, birlikte yaşadığı Maya Ülker'i tahta sopayla döverek öldürdü. Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çanakkale’de akılalmaz olay...
Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde Ramazan Cantürk ile yaklaşık 40 yıldır beraber yaşadığı Maya Ülker arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TAHTA SOPAYLA DÖVDÜ
İddiaya göre Cantürk, Ülker’i tahta sopayla dövdü.
Maya Ülker kanlar içinde yerde kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ülker’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)