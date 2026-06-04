A Milli Futbol Takımı Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

İstanbul'dan Miami'ye dün gelen ay-yıldızlı ekibin, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı.

VENEZUELA MESAİSİ SÜRÜYOR

Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

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Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı.

YÖNETİCİLER ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacıosmanoğlu ile idmanı izledi.

Milli takım, yarın yapacağı antrenmanla Venezuela karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TÜRKOĞLU: 24 SENEDEN SONRA ÜLKEMİZİ DÜNYA KUPASI’NA KATILARAK GURURLANDIRDILAR

Ay-yıldızlı ekibin, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışması sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Sayın başkanı ve yönetimini, daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Kupası’na katılarak gururlandırdılar." dedi.

"BUGÜN BURADA SAYIN BAŞKANIMI, YÖNETİMİNİ BU SÜREÇTE YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Türkoğlu, milli takıma güvendiğini belirterek şöyle dedi:

“"Futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederler, biz de hem bir spor adamı olarak hem bir futbolsever olarak onlarla gurur duyar, o sevince dahil oluruz. Bugün burada sayın başkanımı, yönetimini bu süreçte yalnız bırakmak istemedim. İnşallah ülkemizi mutlu edecek bir başarı elde ederlerse biz de hem saydığımız, sevdiğimiz büyüklerimizin bu başarıyı elde ettikleri için gururlanırız hem de ülkemize böyle bir başarı getirdikleri için biz de bütün sporcu arkadaşlarımızla gurur duyarız."”

HACIOSMANOĞLU: İNŞALLAH 19 TEMMUZ'DA NEW YORK'TAN İSTANBUL'A GELİRİZ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da ziyaretinden dolayı Türkoğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi:

“"Hidayet başkana teşekkür ediyorum, onun memleketine geldik, ikinci memleketi. Tabii ki hem salonda hem de başkanlık döneminde büyük başarıları var. Biz de onun deneyimlerinden faydalanıp, eksik olan yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Uluslararası tecrübesi var. Başkanımın da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. Arkadaşlar çalışıyor, biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz, yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık kendinizi düşünemezsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Her hareketlerinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak teknik kadroya aktarmak istiyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum, 19 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar."”

OTYAKMAZ: HİDAYET BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise "Hidayet başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında, buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanımın dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp New York'tan dönmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.