İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı, 11 göçmen kurtarıldı

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İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çiğli ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.