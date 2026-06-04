ABD: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail ve Lübnan, ABD önlüğündeki müzakereler sonucunda ateşkesin uygulanmasında anlaştı.

ATEŞKES ŞARTLARI VE HİZBULLAH VURGUSU

Öte yandan ateşkesin, Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi.

YENİ GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki ülke temsilcileri daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden görüşecek.

ATEŞKES GEÇMİŞİ VE ÇATIŞMALAR

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda ateşkes 45 gün uzatılmıştı.

Ancak Soykırımcı İsrail, Lübnan'da katliama devam ediyor.