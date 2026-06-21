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A Milli Futbol Takımı, rejenerasyon çalışması yaptı

San Jose'den Arizona'daki kamp merkezine dönen A Milli Takım, rejenerasyon çalışmasıyla ABD maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İHA İHA
A Milli Futbol Takımı, rejenerasyon çalışması yaptı
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grupta ABD ile oynayacağı son maçın çalışmalarına başladı.

Paraguay maçı sonrası San Jose'den Arizona'daki kamp merkezine dönen A Milli Takım, Nike Performance Center'da yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

A Milli Takım, yarın yerel saatle 19.00'da Arizona Athletic Grounds'ta ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)