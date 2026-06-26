A Milli Futbol Takımı'nın gol müziği belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, rakibini 3-2 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

Millilerimize turnuvadaki ilk puanımızı getiren goller; 10. dakikada Arda Güler'den, 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper'e çarpan toptan ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan ABD'nin gollerini ise 3. dakikada Auston Trusty ve 49. dakikada Sebastian Berhalter kaydetti.

MİLLİLER GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Milliler, bu skorun ardından 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki puanını 3'e yükseltti ve son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

6 puanı bulunan ABD ise lider olarak gruptan çıktı ve son 32 turunda Bosna Hersek'in rakibi oldu.

ŞARKI 3. MAÇTA BELLİ OLDU

Organizasyondaki ilk gollerini bu maçta atan A Milli Takım'ın gol müziği de ilk kez duyuldu.

A Milli Takım'ın Los Angeles Stadı'ndaki gollerinin ardından Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısının çaldığı duyuldu.