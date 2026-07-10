A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ABD karşı karşıya geldi.
Asue Arena'da oynanan müsabakada kazananı karar seti belirledi. Milliler, rakibi ABD'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.
10. MAÇTA 3. YENİLGİ
Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı.
Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.
VARGAS'IN 35 SAYISI YETMEDİ
Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
SIRADAKİ RAKİP JAPONYA
Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
135 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Asue Arena
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)
ABD: Rettke, Poulter, Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston (Hentz, Rodriguez, Samedy, Banks, Ka'aha'aina-Torres, O'Neal)
Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8
Süre: 135 dakika