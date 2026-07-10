Doktorluk hayali için 4 bin 900 kilometre yol kat etti, diplomasını Kayseri'de aldı

Batı Afrika ülkesi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Chata Mamadou Traore, henüz küçük yaşlarda doktor olmaya karar verdi.

Hayalini gerçekleştirebilmek için eğitim seçeneklerini değerlendiren Traore, aldığı tavsiyeler doğrultusunda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih ederek Türkiye'ye geldi ve eğitim hayatına Kayseri'de devam etti.

YILLAR SÜREN EĞİTİMİN ARDINDAN DOKTOR OLDU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 52. dönem mezunları arasında yer alan Traore, zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezuniyet töreninde diplomasını aldı.

Doktorluk unvanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Traore, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

"8 YAŞINDAN BERİ DOKTOR OLMAK İSTİYORDUM"

Doktor olma isteğinin çocukluk yıllarında başladığını dile getiren Chata Mamadou Traore, 8 yaşından bu yana bu hedef doğrultusunda çalıştığını söyledi.

İlk başta Erciyes Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten Traore, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine üniversiteyi tercih ettiğini ve bu karardan memnun olduğunu ifade etti.

"BAŞLANGIÇTA ZORLANDIM AMA ŞİMDİ ÇOK MEMNUNUM"

Farklı bir ülkede eğitim almanın ilk dönemlerde kendisi için kolay olmadığını anlatan Traore, zamanla hem üniversiteye hem de Türkiye'deki yaşama uyum sağladığını belirtti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetimine teşekkür eden genç doktor, eğitim süreci boyunca gördüğü destek sayesinde hedeflerine ulaşabildiğini dile getirdi.

HEDEFİ ÜLKESİNE HİZMET ETMEK

Mezuniyetinin ardından Mali Cumhuriyeti'ne dönmeyi planladığını belirten Traore, doktor olarak kendi ülkesindeki insanlara hizmet vermek istediğini söyledi.

Ülkesinde sağlık alanında görev yapacak olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Traore, Türkiye'de edindiği bilgi ve deneyimi kendi toplumunun yararına kullanmayı hedeflediğini dile getirdi.

ULUSLARARASI EĞİTİMİN BAŞARI HİKÂYESİ

Farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri bünyesinde buluşturan Erciyes Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşık 4 bin 900 kilometrelik mesafeyi aşarak Türkiye'de tıp eğitimi alan Chata Mamadou Traore'nin mezuniyeti, azim, kararlılık ve eğitim yoluyla hayallere ulaşmanın dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktı.