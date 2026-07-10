Ruslar apar topar at satın almaya başladı, sebebi sonradan ortaya çıktı

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya, son aylarda ciddi bir akaryakıt sıkıntısıyla karşı karşıya.

Ülke genelinde birçok akaryakıt istasyonunda uzun kuyruklar oluşurken, bazı bölgelerde yakıt satışına sınırlamalar getirildi.

Bu durum özellikle kırsal kesimde yaşayanları alternatif ulaşım yöntemlerine yöneltti.

AT SATIŞLARI PATLADI

İngiliz ve Rus basınında yer alan haberlere göre, kırsal bölgelerde yaşayan çok sayıda kişi otomobil yerine yeniden iş atı satın almaya başladı.

At yetiştiricileri, son haftalarda talebin birkaç kat arttığını ve daha önce kesime gönderilmesi planlanan yaklaşık 1.000 atın yeni sahiplerine satıldığını belirtiyor.

Bir yetiştirici, "Bir atın bakım masrafı yüksek olsa da bugünlerde bir UAZ aracı sürekli benzinle kullanmaktan daha ekonomik hale geldi." ifadelerini kullandı.

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