Galaxy S26 satışlarında ani patlama: Samsung, üretimi yüzde 50 artırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin gördüğü olağanüstü ilgi karşısında üretim kapasitesini genişletme kararı aldı.

Telefonların beklenenden çok daha hızlı satılması, şirketin acil durum planlarını devreye sokarak fabrikalardaki çarkları hızlandırmasını sağladı.

ÜRETİM HEDEFİ YÜZDE 50 ARTIRILDI

Sektörel raporlara göre şirket, temmuz ayı için belirlediği 1 milyon adetlik orijinal üretim hedefini gelen yoğun talep üzerine 1,5 milyon adede çıkardı.

Özellikle Güney Kore'de bir önceki nesil Galaxy S25 ailesine kıyasla iki kat daha hızlı satan yeni seri, markanın en hızlı satan akıllı telefon unvanını ele geçirdi.

Satışların bu denli patlamasında düzenlenen yüzde 20 iade avantajlı özel tüketici festivalleri ve gelecekte yaşanabilecek bellek çipi kıtlığının fiyatları artıracağı endişesi etkili oldu.

Yoğun siparişler nedeniyle resmi internet mağazasındaki teslimat tarihleri şimdiden ağustos ayına ertelenmiş durumda.

YENİ KATLANABİLİR MODELLER DE YOLDA

Şirket, bu büyük başarının hemen ardından bu ayın sonlarında Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerini de vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

Kitap tarzı geniş ekran tasarımıyla dikkat çekecek olan yeni katlanabilir telefonların, tanıtımın hemen ardından ön siparişe açılması planlanıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak bu yeni modeller, yılın sonlarında Apple'ın birinci nesil iPhone Ultra modeliyle doğrudan rekabet edecek.

Öte yandan Galaxy Z Flip 8 modelinin, serinin son temsilcisi olabileceği de sızan iddialar arasında.